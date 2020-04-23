“تموين الفيوم” يطرح كوبونات سلعية لدعم المواطنين غير قادرين

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية أعداد كبيره من الكوبونات السلعية بمنافذها بفئات الـ 20 والـ 50 والـ 100جنيه، إذ فكرة كوبونات السلع الغذائية تتيح للمواطنين القادرين حريه شرائها وتقديمها لغير القادرين في إطار التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين، وذلك تعظيمًا لفكرة التكافل والتضامن الاجتماعي بين المواطنين وبعضهم البعض.

وقال المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين، إن هذه الفكرة الجديدة ستكون أحد أوجه التكافل الاجتماعي، إذ ستساعد المواطنين القادرين على شرائها وتقديمها للمواطنين غير القادرين للمساهمة في توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية، وستكون لهم حرية الحصول على السلع التي يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقًا لاحتياجاتهم، مع العلم بأنه لن يسمح باستبدال البون بنقود، واستخدامه لمرة واحدة فقط.

وطالب “حزر الله” على من يرغب في شراء كميات كبيرة الكوبونات، التوجه لمقر الشركة المصرية لتجاره الجملة بشارع الجمهورىة محافظة الفيوم، إذ يتمكن المواطنون القادرون على شرائها وتوزيعها على المواطنين غير القادرين.