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تطبيق Zoom يحلق عاليًا حتى مع المنع في بعض الدول

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تطبيق Zoom يحلق عاليًا حتى مع المنع في بعض الدول تطبيق Zoom يحلق عاليًا حتى مع المنع في بعض الدول

أعلنت الشركة المطورة لتطبيق مؤتمرات الفيديو (زووم) Zoom عن نمو قاعدة مستخدمي التطبيق بنسبة 50% إلى 300 مليون مستخدم في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وذلك في حين تسعى الشركة للاستجابة لرد الفعل العنيف بشأن الأمن والسلامة الذي دفع العديد من الحكومات والشركات إلى منع التطبيق.

وارتفعت أسهم (زووم) – التي تضاعفت 5 مرات منذ تحول الشركة إلى شركة عامة في شهر آذار/ مارس من العام الماضي – بنسبة 12% إلى مستوى قياسي بلغ 168.24 دولارًا اليوم الخميس.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة (إريك يوان) عن الأرقام في وقت متأخر من يوم الأربعاء في تحديث بشأن خطة أمنية للمنصة مدتها 90 يومًا، وقال: إن الشركة ستطرح الأسبوع المقبل إصدارًا جديدًا من التطبيق مع المزيد من ميزات التشفير.

ويأتي هذا التقدم لتطبيق (زووم) حتى مع انضمام شركات جديدة إلى قائمة المانعين استخدامه، مثل: شركة صناعة السيارات الألمانية (ميرسيدس). وأفادت وكالة بلومبرج بأن شركة صناعة التقنية اللاسلكية (إن إكس بي) NXP منعت التطبيق أيضًا في التواصل مع الأطراف الخارجية، كما نُصح موظفو شركة الاتصالات السويدية (إريكسون) بعدم استخدامه.

يُشار إلى أن تطبيق (زووم) مُنع في العديد من المدارس في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى شركة صناعات الفضاء (سبيس إكس) SpaceX المملوكة لرائد الأعمال الشهير (إيلون ماسك)، كما منعته حكومات في ألمانيا، وتايوان، وسنغافورة.

وأدى الإغلاق الناجم عن تفشي الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19 إلى زيادة هائلة في إقبال ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم على تطبيقات مؤتمرات الفيديو، مثل: (زووم)، وسكايب و(تيمز) Teams من مايكروسوفت.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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