استبدال الطاقم الطبي المشرف على الحجر الصحي بالمدينة الشبابية بأسوان

شهدت المدينة الشبابية بأسوان، والتى جرى استخدامها كمكان لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد بجانب مستشفى أسوان التخصصى، اليوم الخميس، مغادرة أول دفعة من الجيش الأبيض الطاقم الطبي المشرف على الحجر الصحي بالمدينة الشبابية، ذلك بعد الإطمئنان على سلامتهم والتأكد من سلبية الفحوصات التي جرى عملها لهم قبل خروجهم واستبدالهم بفريق طبي آخر.

وقال الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان، إن الطاقم الطبى الذى غادر العزل يبلغ نحو 12 فردًا ما بين أطباء وتمريض وصيدلى ومراقب صحى وفنى معمل وأشعة وعمال، بعد قضائهم مدة العزل منها يومين بالمدينة الشبابية والباقى في دار الضيافة التابعة لجامعة أسوان والتى كانت تستخدم قبل المدينة الشبابية لعزل الحالات المستقرة التى ظهرت نتائجها إيجابية ولم تظهر عليها الأعراض المتأخرة لكورونا.

وأضاف الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائى بأسوان، في تصريحات خاصة، أن أسوان سجلت أيضًا ولأول مرة سلامة 120 شخصًا من الطاقم الطبى الذى غادر مستشفى العزل بالصداقة الجديدة بعد قضائهم فترة العزل 14 يومًا، دون الإصابة بالعدوى من المصابين المحتجزين داخل العزل ويتم التعامل معهم.

وكانت مديرية الشئون الصحية بأسوان، ذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بأسوان، خصصت المدينة الشبابية بمدينة أسوان كمكان “عزل” لاستقبال حالات الإصابة بمرض كورونا المستجد، بالإضافة إلي مستشفى العزل الرئيسى بمنطقة الصداقة الجديدة شرق مدينة أسوان.