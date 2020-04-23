بعد شهرين في منصبه.. القبض على مدير تفتيش متلبس برشوة بالدقهلية

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الدقهلية، الخميس، القبض على «احمد همام البهي» مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بمحافظة الدقهلية، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية.

كانت معلومات وردت لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بتقاضي مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية رشاوى مالية مقابل إنهائه بعض تقارير الفحص والتفتيش لرخص المباني المخالفة للقانون لإعطاء من لايستحق حقوق قانونية بالمخالفة.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط هيئة الرقابة من ضبط المتهم أثناء تقاضية مبلغ مالي على سبيل الرشوة من أحد المواطنين مقابل إنهاء أوراق رخصة مخالفة، وجرى تسجيل الواقعة بالصوت والصورة.

وتحرر محضر بالواقعة بقسم ثانٍ المنصورة، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

ويذكر أن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عين البهى مديرًا للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة في 10 فبراير الماضي، وكان قبلها يشغل منصب وكيل الإدارة.