بلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا..بلاغ من ريهام سعيد ضد سما المصري

تقدمت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام، ضد سما المصري، الفنانة الاستعراضية، متهمة إياها بالسبّ والقذف.

وقال شعبان سعيد، محامي ريهام سعيد، في بلاغه: «سبق وأن تقدمت أنا وموكلتي بعدة بلاغات ضد سما المصري بعدما تطاولت على موكلتي وبلغ بها الحد لنشر الرذيلة يوميًا» دون مُبالاة بجميع أجهزة الدولة، وفي تحدي سافر تخرج لسانها للجميع للحد الذي جعل الجميع يفقد الأمل في وجود العدالة».

وطالب المحامي بسرعة التحقيق في البلاغ الماثل أمام النائب العام، وإحالة «سما المصري» إلى المحاكمة العاجلة، فضلًا عن تحديد جلسات عاجلة للقضايا ضد الراقصة الاستعراضية والتي باشرت بها النيابة العامة تحقيقاتها.