أخبار عاجلة

ملاعب الأبطال - مشوار اللاعب "شعبان يحيى" لاعب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي -
ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المشرق نيوز

برشلونة تتلقى عرضًا لتغير إسم ملعبه “كامب نو”

Print
برشلونة تتلقى عرضًا لتغير إسم ملعبه “كامب نو” برشلونة تتلقى عرضًا لتغير إسم ملعبه “كامب نو”

أعلنت إدارة برشلونة الأسباني تنازلها عن حقوق تسمية ملعب الفريق خلال الموسم القادم، وذلك لجمع أموال يتم استثمارها في مشاريع بحثية لمكافحة عواقب المستجد، فتلقت عرضًا مغريا.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بعرض الشركة الخاصة بأسطورة كرة السلة “مايكل جوردان”، والتي ترغب في الاستحواذ على حقوق تسمة “كامب نو” خلال الموسم لقادم.

وعرض على إدارة برشلونة مقدم يتجاوز 10 ملايين يورو لموسم واحد.

وذكرت ديبورتيفو، إلى أن “Air Jordan” أنة يصبح ليس بالأسم السيئ لا سيما أنها علامة تجارية مرتبطة بنجم كبير في عالم الرياضة مثل مايكل جوردان.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

أنا الشاهد: استراتيجية السويد ضد فيروس كورونا تثير جدلًا حول العالم

شبكة عيون الإخبارية