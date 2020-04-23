برشلونة تتلقى عرضًا لتغير إسم ملعبه “كامب نو”

أعلنت إدارة برشلونة الأسباني تنازلها عن حقوق تسمية ملعب الفريق خلال الموسم القادم، وذلك لجمع أموال يتم استثمارها في مشاريع بحثية لمكافحة عواقب فيروس كورونا المستجد، فتلقت عرضًا مغريا.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، بعرض الشركة الخاصة بأسطورة كرة السلة “مايكل جوردان”، والتي ترغب في الاستحواذ على حقوق تسمة “كامب نو” خلال الموسم لقادم.

وعرض على إدارة برشلونة مقدم يتجاوز 10 ملايين يورو لموسم واحد.

وذكرت ديبورتيفو، إلى أن “Air Jordan” أنة يصبح ليس بالأسم السيئ لا سيما أنها علامة تجارية مرتبطة بنجم كبير في عالم الرياضة مثل مايكل جوردان.