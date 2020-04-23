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ميدو: أنا رئيس النادي المستقبلي

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ميدو: أنا رئيس النادي المستقبلي ميدو: أنا رئيس النادي المستقبلي

صرح أحمد حسام ميدو لاعب السابق، ببعض التضريحات لقناة cnn sport، أنه من ضمن خططه المستقبلية تولي رئاسة النادي يوما ما.

وتابع ميدو: “حتى وإن كنت خارج الزمالك حاليا فهو ناديه وأهتم كثيرا بمصلحته هو بيتي ولا أنساه يوما”.

أما بشأن مشواره فأكد أنه كان أمرا صعبا عليه أن يبقي داخل فريق واحد لفترة طويلة، مشددا أنه في حال بقي في فريق لأكثر من عام ونصف كان يشعر بالملل الشديد.

وأردف: “أنه ليس للاعب الفريق الواحد ومن الصعب أن يصبح هكذا، مشددا على أن لعبه لأكثر من فريق أمر أفاده كثيرا وأضاف له خبرات وثقافات متنوعة”.

وأضاف: “أن لكل شىء مميزات وعيوب كذلك الأمر بالنسبة للعب لفريق واحد طوال المشوار والتنقل بين الكثير من الفرق المختلفة”.

المشرق نيوز

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