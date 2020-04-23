ارتفاع نسبة الوفيات بكورونا إلى 16786 في مستشفيات انجلترا

سُجّلت 616 وفاة إضافية في بريطانيا بفيروس كورونا المستجد ما يرفع حصيلة الوفيات إلى 18738، كما أعلنت السلطات الصحية.

وأضافت هيئة الصحة الوطنية أن عدد الوفيات الناجم عن مرض كوفيد-19 في مستشفيات انجلترا وحدها ارتفع بواقع 514 إلى 16786 وفاة وأضافت الهيئة، بحسب وكالة رويترز للأنباء، أن المتوفين تتراوح أعمارهم بين 31 و100 عامًا، وأن 16 منهم -تتراوح أعمارهم بين 37 و92 عامًا- لم تكن لديهم أي مشاكل صحية معلومة قبل إصابتهم بالمرض الذي يسببه فيروس «كورونا».

وكانت الحكومة البريطانية أعلنت إطلاق دراسة واسعة حول انتشار فيروس «كورونا» المستجد في صفوف السكان وإنتاجهم لأجسام مضادة، قد تشمل 300 ألف شخص في غضون 12 شهرًا.

وفي مرحلة أولى، ستجرى فحوص منتظمة على عينة تمثلية للشعب تضم 25 ألف شخص لمعرفة إن كانوا أصيبوا بكوفيد-19، وتقوم على أخذ عينات من الأنف والحلق وستؤخذ عينات من الدم بشكل منتظم من بالغين في نحو ألف أسرة للمساعدة في تقييم عدد الأشخاص الذين تحوي دماؤهم أجسامًا مضادة.