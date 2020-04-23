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إزالة تعديات على 87 فدان أملاك دولة بمركزي الفرافرة والداخلة

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إزالة تعديات على 87 فدان أملاك دولة بمركزي الفرافرة والداخلة إزالة تعديات على 87 فدان أملاك دولة بمركزي الفرافرة والداخلة

أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملات إزالة على مساحة بلغت 87 فدانًا زراعي من أراضي الدولة بمركزي الداخلة والفرافرة وذلك بواقع 8 قرارات بالفرافرة، وقرارين لإزالة التعديات بالداخلة.

وأكد محافظ الوادي الجديد، على استرداد 10 فدان بزمام مدينة موط “منطقة عين البستان” وكذلك استرداد مساحة 77 فدانًا بمنطقة النهضة.

وأضاف المحافظ، أن الإزالة التي جرى تنفيذها تجرى بعد استنفاذ كافة الإجراءات والمدد المقررة كمهلة للتقنين وإنهاء الإجراءات القانونية، ومشيرًا إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تقنين أوضاع التعديات، ذلك من خلال تقديم كافة التسهيلات وتيسير الإجراءات للراغبين في تقنين أوضاعهم.

IMG 20200423 181516 300x197 - إزالة تعديات على 87 فدان أملاك دولة بمركزي الفرافرة والداخلة

المشرق نيوز

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