تعقيم وتطهير مستشفى باريس المركزي والوحدات الصحية بالوادي الجديد

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، أعمال التطهير والتعقيم بعدد من الوحدات الصحية بقرى المركز، وايضًا تعقيم وتطهير شامل لمستشفى باريس المركز.

وأكد كمال إبراهيم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، أنه جرى دعم الوحدات المحلية للقري التابعة للمركز بمحركات رش ومواد تطهير وتعقيم ذلك لرش منازل ومنشئات عامة وخدمية بها.

وأضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة باريس، أنه جرى تعقيم الوحدات الصحية بكل من قرى “جده، بغداد، المكس، القصر، الاربعين، الثمانين” ومضيفًا بان المركز مستمر في أعمال التعقيم والتطهير، وانه جرى وضع خطة عمل شاملة للرش الوقائي والتطهير للمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية، وكذلك القرى والشوارع الفرعية للوقاية من فيروس كورونا “كوفيد 19“، من خلال المتخصصين في أعمال الرش الوقائي بالتعاون ما بين الطب البيطري والصحة والوحدات المحلية والقطاع الزراعي بالمركز.