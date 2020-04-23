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محافظ المنوفية: تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

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محافظ المنوفية: تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية محافظ المنوفية: تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبنى ومنشأة حكومية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تطهير وتعقيم 16 ألفًا و712 مبني ومنشآة حكومية وأماكن حيوية بنطاق المحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة الشاملة، للحد من انتشار المستجد واتخاذ الإجراءات الوقائية والإحترازية اللازمة.

وأشار محافظ المنوفية، إلى أنه جرى أمس الأربعاء تطهير 8 مستشفيات، 95 وحدة صحية، 1116 شارع، 55 مرافق خدمية، 611 مبنى حكومى، 14777 منشآت آخري “منازل”.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية والأحياء بضرورة استمرار تكثيف حملات التطهير والتعقيم أثناء أوقات الحظر وخاصة المناطق التي ظهر بها إصابات، إذ جرى الدفع بفرق تطهير لقري هيت وكفر بلمشط وبرهيم بمركز ومدينة منوف، وكذلك فرق التطهير بمستشفى بركة السبع المركزي، بالإضافة إلى تطهير وتعقيم العديد من الشوارع بقري المحافظة، وذلك بالتنسيق بين مديرية الزراعة والطب البيطري وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة المعنية، ومناشدًا المواطنين بالالتزام بالمنازل قدر الإمكان وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوي والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن، حفاظًا على سلامتهم وتجنبًا لانتشار العدوي بين المواطنين.

المشرق نيوز

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