أخبار عاجلة

ملايين السلاحف تحتل شواطئ الهند -
أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المشرق نيوز

وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 38 لتحرير سيناء

Print
وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 38 لتحرير سيناء وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 38 لتحرير سيناء
بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال «توفيق»: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء أن أعرب لسيادتكم عن خالص التهنئة بتلك الذكرى الخالدة» .

واضاف قائلًا: «إن احتفالنا السنوى بهذه الذكرى الوطنية الخالدة يُجسد بجلاء معانى التقدير والوفاء، لمسيرة وطنية مخلصة في العطاء، وقف لها العالم شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال أوفياء، صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر وعدًا واليوم يواصل الرجال عزمهم بثبات، لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التقدم والتنمية والازدهار والرخاء، لا يهابون التحديات مهما تعاظمت وهم لأجل رفعة الوطن واستقلاله فداء» .

وتابع: «حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم، وسدد بالنجاح والتوفيق كل خطاكم.. لتبقى مصرنا الغالية بقيادة سيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها.. نفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد» .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى «القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد “رئيس أركان حرب القوات المسلحة”.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

معناة كل عيد في أغلب البيوت المصرية ... بس بتفضل محفورة في قلبك | ليالينا 80

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

ورطة إنسانية - شوف تعاطف المصريين قدام طلب من أب تتصور صورة واللي هيصورهالك هو ابنه الكفيف !!

القبض على نجمة التيك توك المصرية مودة الأدهم بعد أيام من البحث عنها، فما تهمتها؟

القبض على نجمة التيك توك المصرية مودة الأدهم بعد أيام من البحث عنها، فما تهمتها؟

شبكة عيون الإخبارية