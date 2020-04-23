وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة الذكرى 38 لتحرير سيناء

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء.

وقال «توفيق»: «يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالذكرى الثامنة والثلاثين لتحرير سيناء أن أعرب لسيادتكم عن خالص التهنئة بتلك الذكرى الخالدة» .

واضاف قائلًا: «إن احتفالنا السنوى بهذه الذكرى الوطنية الخالدة يُجسد بجلاء معانى التقدير والوفاء، لمسيرة وطنية مخلصة في العطاء، وقف لها العالم شاهدًا على بطولات وتضحيات رجال أوفياء، صدقوا الله عهدًا فأوفاهم بالنصر وعدًا واليوم يواصل الرجال عزمهم بثبات، لدفع مسيرة العمل الوطنى للمزيد من التقدم والتنمية والازدهار والرخاء، لا يهابون التحديات مهما تعاظمت وهم لأجل رفعة الوطن واستقلاله فداء» .

وتابع: «حفظكم الله سيادة الرئيس ورعاكم، وسدد بالنجاح والتوفيق كل خطاكم.. لتبقى مصرنا الغالية بقيادة سيادتكم وتلاحم شعبها مع جيشها وشرطتها.. نفحة سمو وإسعاد أودعها الخالق بين العباد» .

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكى «القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى».

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة إلى الفريق محمد فريد “رئيس أركان حرب القوات المسلحة”.