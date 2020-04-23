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محافظ الوادي الجديد يتفقد كبائن التعقيم بمدخل مدينة الخارجة

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محافظ الوادي الجديد يتفقد كبائن التعقيم بمدخل مدينة الخارجة محافظ الوادي الجديد يتفقد كبائن التعقيم بمدخل مدينة الخارجة

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، جولة تفقيدية لكبائن التعقيم ببوابة الدخول بالمنيرة بمدينة الخارجة، والتي جرى تركيبها ضمن 7 كبائن جرى توفيرها للمحافظة، بواقع 5 كبائن للأفراد و2 للسيارات لتعقيم القادمين إلى المحافظة.

وأوضح محافظ الوادي الجديد، أن الكبائن تحتوي على رشاشات مصممة للتعقيم الكامل للأفراد والسيارات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية، للوقاية من المستجد.

وأشاد “الزملوط” بمنظومة التعقيم الجديدة، وموجهًا بتوزيعها على منافذ المحافظة ووضع آلية لتنظيم دخول السيارات خلال عملية التعقيم وتيسير الإجراءات لضمان عدم التكدس وتقليل وقت انتظار المواطنين، بالإضافة إلى تركيب كشافات إنارة بمدخل البوابة لتكثيف الإضاءة، وتخصيص مكان لانتظار شاحنات نقل البضائع لضمان السيولة المرورية وعدم التكدس ببوابة الدخول.

IMG 20200423 174458 300x179 - محافظ الوادي الجديد يتفقد كبائن التعقيم بمدخل مدينة الخارجة

المشرق نيوز

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