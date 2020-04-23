مدينة نخل بوسط سيناء تستهدف إقامة فندق لدعم التنمية

تفقد سليمان فرج رئيس مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، اليوم الخميس، ورافقة المهندس عودة محمد عودة مدير الإدارة الهندسية، المنطقة المستهدف أنشاء فندق كبير لخدمة رواد المدينه والمارين بها، مع دراسة مقترح لتطوير ساحة انتظار السيارات وسط المدينة لامكانية استيعاب أكبر عدد ممكن من السيارات، مع مراعاة النواحى التنظيميه والجماليه والتى تتواكب مع طبيعة المدينة.

وأكد رئيس مدينة نخل بوسط سيناء، أن مقترح إقامة فندق وساحة انتظار بمدينة نخل بجواره، سيجري أنشاؤه بجوار مسجد ضيوف الرحمن بمنطقة نخل، ذلك لخدمة أهالي المنطقة.

وتلقي رئيس المدينة، عدة اقتراحات جاري دراستها وتنفيذها لإقامة ساحة انتظار السيارات النقل الثقيل والبرادات، وموكدًا على أهمية دراسة الشكل العام وعمل مخطط للمنطقة المحيطة بالفندق وساحة الانتظار، وذلك للحفاظ على الشكل الجمالي للمدينة.