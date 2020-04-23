خروج 7 حالات جدد من المتعافين بمستشفى العزل بقها

أعلنت مستشفى العزل بقها، بمحافظة القليوبية، اليوم الخميس، عن خروج 7 حالات من المتعافين من فيروس كورونا المستجد بالمستشفى، لذلك يرتفع عدد المتعافين إلي 86 متعافي.

وأكدت الدكتورة سعاد حتاتة رئيس الفريق الطبي بالحجر الصحي بمستشفى قها، أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع إلى86 حالة، من إجمالي 111 حالة استقبلها المستشفى، وأن الحالات التي يجرى شفائها، يجري عمل لهم مسحتين على مدى يومين متتالين، ذلك للتأكد من تعافيهم بعد إثبات سلبية العينات.

وأشارت رئيس الفريق الطبي بالحجر الصحي بمستشفي قها، في تصريحات صحفية لها، اليوم، أن الحالات التي تعافت وتقرر خروجها الآن من محافظة القليوبية والجيزة والمنوفية والشرقية وان جميع الحالات الموجودة بالمستشفى مستقرة، وأنه يجرى عمل مسحات لهم يوميًا، لمتابعة حالاتهم الصحية بشكل دوري تطبيقًا لبروتوكول العلاج المصري الذي أثبت فاعليته في مقاومة الفيروس.