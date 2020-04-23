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سقوط قتلى وجرحى إثر انفجارات بريف رأس العين

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سقوط قتلى وجرحى إثر انفجارات بريف رأس العين سقوط قتلى وجرحى إثر انفجارات بريف رأس العين

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، صباح اليوم الخميس، وجود انفجارات بشكل متزامن في قريتي الأهراس والعامرية بريف رأس العين.

وأفاد المرصد بمقتل وجرح عناصر من الفصائل الموالية لأنقرة والتي تسيطر على المنطقة هناك وذلك إثر الانفجارات الناتجة عن انفجار ألغام أرضية في القريتين.

وجرى شن اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف، أمس الأول، في أحياء مدينة رأس العين بين أحرار الشرقية ولواء المعتصم المواليين لتركيا.

وكشف المرصد السوري عن مقتل عنصرين من فرقة المعتصم وإصابة آخران، فيما وردت معلومات عن قتلى وجرحى آخرين من بقية الفصائل.

 

المشرق نيوز

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