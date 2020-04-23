دي بروين: أرغب باللعب بجوار كريستيانو رونالدو

صرح البلجيكي كيفين دي بروين نجم وسط نادي مانشستر سيتي، عن رغبته في اللعب مع البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي.

ويعد دي بروين واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في العالم، بعدما تطور مستواه كثيرًا تحت قيادة بيب جوارديولا في السيتيزين.

وتحدث دي بروين لـ “فوتبول ديلي” مع اللاعب الإنجليزي السابق ذجيمي ريدناب، ردًا على سؤال “من تريد اللعب بجانبك في وسط الملعب”.

وفضل كيفين الدون عن الثنائي إنييستا وتشافي ليجيب البلجيكي: “سوف أختار أكثر المهاجمين، مدربي في بلجيكا سابقًا تيري هنري، وكذلك كريستيانو رونالدو”.

وتابع: “كريستيانو لاعب مبدع، وأنا كلاعب وسط أحتاج لشخص سريع يدخل في العمق ويساعدني كثيرًا، أنا ألعب مع لاعبي وسط ملعب رائعين، لكن بالنسبة لي المهاجمين هم الأهم، لذلك أختار كريستيانو رونالدو وتيري هنري”.

وأضاف: “لقد اشتقت لكرة القدم، من اللطيف رؤية المزيد من عائلتك والجلوس معهم، ولكن الآن أود أن أعود إلى ما أحب القيام به، والشيء الرئيسي في حياتي”.

وأردف: “الأهم هو الحفاظ على سلامة الجميع، يجب الاطمئنان على كل اللاعبين والجماهير”.

وأختتم حديثة عن تطور مستواه، قائلا: “من الصعب تقييم نفسي، ولكن أعتقد أنني اللاعب الأكثر اكتمالًا الآن، أشعر بالراحة، وأفكر في وقتي مع فولفسبورج، كنت جيدًا لكنني كنت أكثر صعودًا وهبوطًا، الآن أحافظ على مستوايّ بشكل جيد”.