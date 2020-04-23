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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge و Edge

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أعلنت شركة موتورولا اليوم الأربعاء رسميًا عن هاتفي (موتورولا إيدج بلس) +Motorola Edge، و(موتورولا إيدج) Motorola Edge اللذين يمتازان بالعديد من المواصفات القوية، مثل دعم شبكات الجيل الخامس 5G.

Motorola Edge+

يعد هاتف (موتورولا إيدج بلس) أول هاتف رائد من الشركة منذ فترة، وهو يمتاز بشاشته التي تأتي من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصات، وتدعم تقنية +HDR10، وهي أيضًا أول شاشة من الشركة مع معدل تحديث 90 هرتز. أما الدقة فهي عادية مقارنة بالهواتف الرائدة الأخرى، إذ إنها تأتي بواقع +1080p. وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 25 ميجابكسل، كما تحتوي حساس البصمة تحتها.

ويمتاز الهاتف أيضًا بأنه أول هاتف من موتورولا مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وفتحة عدسة f/1.8 ومثبت صورة بصري. وعلى غرار هواتف شاومي – ولكن على عكس هاتف (جالاكسي إس20 ألترا) من سامسونج – فإن حساس الكاميرا الرئيسية يجمع 4 بكسلات في بكسل واحد مما ينتج صورًا بدقة 27 ميجابكسل.

Motorola Edge+

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

163a9e7c68.jpg

موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

وإضافةً إلى كاميرا 108 ميجابكسل، هناك كاميرا ثانية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير العمق مع معدل تقريب بصري قدره 3x، ومثبت صورة بصري. أما الكاميرا الثالثة فهي بدقة 16 ميجابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 117 درجة، مع إمكانية تصوير الأجسام القريبة أيضًا، وهناك حساس رابع للتصوير الثلاثي الأبعاد ToF. ويمكن للهاتف تسجيل الفيديو بدقة 6K وليس 8K كما هو مفترض بحسب مواصفات الكاميرات.

وداخليًا، يحتوي (موتورولا إيدج بلس) أحدث معالجات كوالكوم (سنابدراجون 865)، ويحتوي أيضًا ذاكرة وصول عشوائي (رام) من نوع LPDDR5 الأحدث بحجم 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 3.0 وبسعة 256 جيجابايت.

وللهاتف بطارية بسعة 5,000 ميلي أمبير/ الساعة مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط عبر منفذ USB-C. وتقول موتورولا: إن بطارية الهاتف تكفي للعمل لمدة يومين. ويدعم الهاتف الشحن اللاسلكي باستطاعة 15 واط، كما يدعم تقنية الشحن العكسي باستطاعة 5 واط.

وعلى عكس العديد من الهواتف الرائدة الحالية، فإن هاتف موتورولا يأتي مع منفذ لسماعات الأذن. وسيتوفر اعتبارًا من شهر أيار/ مايو المقبل بسعر 1,199 يورو.

Motorola Edge

ويشبه هذا الهاتف هاتف (موتورولا إيدج بلس)، ولكن المواصفات أقل، إذ إن الشاشة ما تزال بقياس 6.7 بوصات وبمعدل 90 هرتز مع حافات منحنية في الجانبين، إلا أنها لا تدعم تقنية +HDR10.

وبفضل معالج (سنابدراجون 765جي) يدعم الهاتف شبكات الجيل الخامس. ويقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت للنسخة العالمية، وبحجم 4 جيجابايت لنسخة أمريكا الشمالية. أما ذاكرة التخزين الداخلية فهي بسعة 128 جيجابايت مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية (مايكرو إس دي) microSD، وهي ميزة غير موجودة في (موتورولا إيدج بلس).

Motorola Edge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

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موتورولا تعلن عن رسميًا عن +Edge وEdge

ويقدم الهاتف ثلاث كاميرات خلفية، إضافةً إلى حساس ToF، ولكن الكاميرا الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وليس 108 ميجابكسل. أما الكاميرا الأمامية فهي مماثلة بدقة 25 ميجابكسل. وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة، وتدعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واط، ولكن بدون دعم تقنية الشحن اللاسلكي. وبرمجيًا، يعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، ووعدت الشركة بالترقية إلى أندرويد 11، على أقل تقدير.

هذا، وسيُباع هاتف (موتورولا إيدج) في أوروبا، وأمريكا اللاتينية، وآسيا المحيط الهادئ خلال شهر أيار/ مايو القادم بسعر 599 يورو.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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