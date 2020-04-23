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جوجل تطلق ميزات متقدمة لخدمة Meet لمنافسة Zoom

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جوجل تطلق ميزات متقدمة لخدمة Meet لمنافسة Zoom جوجل تطلق ميزات متقدمة لخدمة Meet لمنافسة Zoom

أعلنت شركة جوجل اليوم الأربعاء عن إطلاق طريقة عرض المشاركين الجديدة في اجتماعات خدمة مؤتمرات الفيديو (ميت) Meet الموجهة لقطاعي الأعمال والتعليم، وتشبه الطريقة ما توفره خدمة (زووم) Zoom.

وكان المدير العام لشركة جوجل، ونائب رئيس خدمة (جي سوت) G Suite (خافيير سولتيرو) قد كشف في مقابلة مع وكالة رويترز قبل أيام عن عزم الشركة إطلاق هذه الميزة، وقال: إن جوجل ستتيح لمستخدمي (ميت) تلقي المكالمات مباشرةً من خدمة البريد الإلكتروني (جيميل).

وتأتي الإضافات وسط نمو كبير لخدمة (ميت)، مع زيادة استخدام العائلات والطلاب والعمال للخدمة أثناء وجودهم في المنزل؛ بسبب جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وتسمح طريقة العرض الجديدة للمستخدمين بعرض ما يصل إلى 16 مشاركًا في الاجتماع في إطار واحد، مقارنةً بالوضع السابق الذي يسمح بأربعة أشخاص فقط. ومع أن الميزة شبيهة بما توفره خدمة (زووم)، إلا أن الأخيرة تتفوق في أنها تسمح بعرض الصور المصغرة لما يصل إلى 49 شخصًا في شاشة واحدة، وذلك حسب قدرة الجهاز على المعالجة.

ووعدت جوجل الأسبوع الماضي بتعزيز قدرات تطبيق (ميت) من خلال تحسين جودة الفيديو حينما تكون ظروف الإضاءة خافتة، وتصفية ضوضاء الخلفية أثناء إجراء المكالمة. وستُتاح هذه الميزات لمستخدمي خدمتي G Suite Enterprise، و G Suite for Education على الويب خلال الأسابيع المقبلة، ثم لاحقًا لمستخدمي الأجهزة المحمولة.

وقالت جوجل في وقت سابق: إن خدمة (ميت) حصلت على أكثر من مليوني مستخدم يوميًا. وبحسب رويترز، فإن تطبيق (ميت) تمكن من زيادة عدد المستخدمين اليوميين أكثر من أي خدمة أخرى من خدمات جوجل منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي.

يُذكر أن جوجل كانت قد وسّعت في وقت سابق من شهر نيسان/ أبريل الجاري الوصول المجاني إلى بعض ميزات (ميت) المتقدمة حتى 30 أيلول/ سبتمبر القادم، بعد أن كان مقررًا انتهاء ذلك الوصول المجاني في 1 تموز/ يوليو القادم.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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