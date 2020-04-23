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“الصحة العالمية”: هناك أدوية في 90 دولة بينها مصر مرشحة لعلاج كورونا

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“الصحة العالمية”: هناك أدوية في 90 دولة بينها مصر مرشحة لعلاج كورونا “الصحة العالمية”: هناك أدوية في 90 دولة بينها مصر مرشحة لعلاج كورونا

صرح الدكتور علاء حشيش، مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية في تصريح له، إن هناك أدوية مُرشحة لعلاج المستجد “كوفيد19” ويجري تجريبها بصورة كبيرة في عدة دول منها ، إذا هناك مجموعة من الأدوية في 90 دولة مرشحة للدخول ضمن البروتوكول العلاجي.

 

وأشار “حشيش”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “رأي عام”، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على شاشة “Ten”، أنه حتى الآن لا يوجد علاج فعال ومحدد للقضاء على كورونا، كما أن بعض الدول تعتمد على الطب التقليدي في توفير العلاج.

وأضاف مسؤول الأمراض المعدية بمنظمة الصحة العالمية، إلى أن هناك بحث علمي في عدد من الدول يعمل في وقت واحد للوصول إلى علاج في أقرب وقت ممكن، كما أن هناك 40 تطعيمًا مرشحًا لاستخدامه كلقاح مضاد لكورونا الفترة المقبلة بعد الانتهاء من التجارب الإكلينيكية والسريرية عليها.

المشرق نيوز

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