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مفتي الجمهورية: لا يجوز الصلاة خلف التليفزيون وإمام الحرم المكي

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مفتي الجمهورية: لا يجوز الصلاة خلف التليفزيون وإمام الحرم المكي مفتي الجمهورية: لا يجوز الصلاة خلف التليفزيون وإمام الحرم المكي

صرح الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية اليوم في حوار له، إنه لا بد من اتباع تعليمات الدولة للوقاية من ، “نحن في ظرف استثنائي ويجب تطبيق قرارات الدولة التي اتخذتها بهدف حمايتنا”.

وأكد علام خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسؤوليتي”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه لا يجوز الصلاة خلف التليفزيون أو خلف إمام الحرم المكي، “بيننا وبينهم مسافات شاسعة والله أعطانا الفسحة للصلاة جماعة في المنازل، ونحن نصلي في بيوتنا فرادى أو مع أولادنا وأسرتنا”.

وأضاف علام، أنه خلال شهر رمضان يجب أن نتباعد خلال الإفطار يجب التباعد لحماية أنفسنا وكل ما تقوله المؤسسات المعنية لا بد أن يحترم لأنه حماية للإنسان”.

المشرق نيوز

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