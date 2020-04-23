عماد الدين حسين: السيسي فتح الباب أمام رجال الأعمال للاستثمار في سيناء

صرح الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين في تصريح له، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استعرض تفاصيل كثيرة عن التنمية في سيناء، وقدم رسالة طمأنة لرجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “كل يوم” المذاع على شاشة “on”، أن الرئيس فتح الباب أمام المستثمرين ورجال الأعمال للعمل في سيناء.

وأضاف: “أتمنى أن يلبي رجال الأعمال والمستثمرين ويترجموا تصريحات الرئيس للاستثمار في سيناء، وخاصة بعد إعلانه الاستثمار في سيناء بـ600 مليار جنيه.

وتابع، الرئيس بدأ التعمير في سيناء، ومشروع أنفاق قناة السويس أمن قومي حقيقي”.