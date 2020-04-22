محافظ الإسكندرية يحيل رئيس حي المنتزه أول للتحقيق

أحال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاربعاء، حمدي شامة رئيس حي المنتزة أول، ومديري الإشغالات والإزالات بالحي، للتحقيق، وذلك لتقصيرهم في مهام عملهم، وتواجد العديد من المخالفات بالمناطق المتفرقة من الحي، وكذلك تحرير محضر مخالفة لشركة نهضة مصر للخدمات البيئية وتغريمها ماليًا، لتواجد تراكمات كبيرة من القمامة على مزلقان سكة حديد سيدي بشر والتي تعرض حياة المواطنين للخطر.

وكلف محافظ الاسكندرية، مسئولي الرصد البيئي، برفع مخلفات وتراكمات القمامة في الحال والاستمرار في المتابعة اليومية لعدم تكرار المخالفات مرة أخرى، وووضع شاليات زهور بتلك الأماكن لتجميلها ومنعًا لوضع القمامة بها مرة أخرى، كما جرى إزالة كافة الإشغالات التي تسببها الباعة الجائلين، وإزالة منفذ بيع خضروات وفاكهة غير مرخص في الحال.

وجاء ذلك خلال الجولة المفاجئة التي شنها بها اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمنطقة سيدي بشر التابعة لحي منتزة أول، استجابة لشكاوى المواطنين وملاحظة ورصد العديد من المخالفات، أهمها تراكمات القمامة والتعديات على حرم السكة الحديد من الباعة الجائلين مما تسبب في تجمعات للمواطنين مما يعرض حياتهم لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك وجود منفذ بيع غير مرخص بالميدان، واحتياج الرصف حول قضبان القطار للرصف، وذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء محمد عبد الوهاب سكرتير عام المحافظة بالإنابة.