إزالة 6 حالات تعدٍ على أملاك الدولة في دهب

شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب، اليوم الأربعاء، وذلك بحضور المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، وقوة من قسم شرطة ومباحث دهب، حملة إزالات إذ أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة ” إزالة في مهدها ” باستخدام معدات المدينة.

وشملت الإزالات، حالة تعد على مساحة 100 مترًا مربعًا بمنطقة العصلة، وتعد على مساحة 500 مترًا مربعًا بوادي بالمدينة بوادي قني، وتعديين على مساحة 500 مترًا مربعًا و600 مترًا مربعًا بنهاية طريق البلوهول، وتعد على مساحة 1500 مترا مربعا بالمدينة وادي قني، وتعد بمساحة 100 مترا مربعا بالعصلة وجرى اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.

ويأتي ذلك تنفيذًا للتعليمات المشددة للواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بشأن استمرار تنفيذ حملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وتحويل المتعديين للنيابة العسكرية، تنفيذًا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التنمية المحلية.