حملة لمنع الأسواق بكفر الدوار لمواجهة كورونا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، برئاسة اللواء مهندس أحمد على مرزوق، اليوم الاربعاء، حملاتها الموسعة لمنع إقامة الأسواق الأسبوعية بالقرى، للحد من التجمعات وحرصًا على سلامة المواطنين، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بمنع كافة الأنشطة التي تشهد تجمعات للمواطنين، وكذلك توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتشديد إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع التجمعات.

وعملت الوحدة القروية بكوم اشو، بإزالة أسواق أبيس القومية والسبعين، ومنع تجمع الباعة الجائلين في الأماكن المخصصة للأسواق، كما عملت الوحدة القروية بالأمراء، بإزالة سوق اليمنية، ومنع أقامته في المكان المخصص له، وكذلك منع تجمع الباعة الجائلين بنطاق القرية.

وأكد رئيس المدينة، على استمرار حملات منع إقامة الأسواق الأسبوعية سواء بالمدينة “سوق الخميس” أو القرى، بالتنسيق مع قوات شرطة كفر الدوار، وذلك في إطار منع التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ومشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة حفاظًا على سلامتهم، مع اتباع الإرشادات العامة التي يجرى الإعلان عنها لمنع انتشار العدوى.

وناشد رئيس المدينة، المواطنين بالإبلاغ فورًا عن أي تجاوزات أو مخالفة قرارات منع الأسواق، وذلك من خلال التواصل مع غرفة عمليات الوحدة المحلية على رقم 0452161630.