أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المشرق نيوز

السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة من منزلها

Print
السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة من منزلها السعودية.. الأمن يلقي القبض على شخص حاول خطف فتاة من منزلها

أعلنت القوات الأمنية في مكة المكرمة بالسعودية، عن إلقاء القبض على شخص حاول اختطاف فتاة من داخل مصعد منزلها بحي الشوقية بالمدينة.

 

 

وأكدت مصادر مطلعة، إلى أن الجهات الأمنية بالمدينة تلقت بلاغًا، من فتاة تفيد بتعرضها لمحاولة اختطاف من قبل شخص مجهول داخل مصعد العمارة التي تقطنها.

 

 

وأضافت الفتاة: “لاذ المتهم بالهرب من الموقع قبل وصول الجهات الأمنية، بعد أن حاول الإمساك بها”.

 

 

وضبط المتهم بحي الشوقية، وأكدت الجهات الأمنية على أنها سلمت المتهم إلى مركز شرطة “الكعكية” بحكم الاختصاص لاستكمال الإجراءات اللازمة بحقه.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في السعودية والكويت

وفاة مواطنين اردنيين بفيروس كورونا في السعودية والكويت

مسؤول حكومي: السعودية الرابعة عالميا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الإنترنت

مسؤول حكومي: السعودية الرابعة عالميا في تقنية 5G والعاشرة في سرعات الإنترنت

شبكة عيون الإخبارية