ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في البرتغال إلى 21 ألفا و982

صرحت وزارة الصحة البرتغالية في تصريح لها، عن تسجيل 603 إصابات و23 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 21 ألفًا و982 شخصًا، فيما وصل العدد الإجمالي للمتوفين جراء المرض في البلاد إلى 785 شخصًا.

وأضافت الصحة البرتغالية، إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى ألف و143 شخصًا، بعد تسجيل 226 حالة شفاء جديدة، وفقًا لما ذكرته قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.