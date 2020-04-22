أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
ملعب ONTime - إجابات نارية من"العامري فاروق " .. "محمد فضل لايراعي طريقة كلامه عن النادي الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المشرق نيوز

ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في البرتغال إلى 21 ألفا و982

Print
ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في البرتغال إلى 21 ألفا و982 ارتفاع إجمالي المصابين بكورونا في البرتغال إلى 21 ألفا و982

صرحت وزارة الصحة البرتغالية في تصريح لها، عن تسجيل 603 إصابات و23 وفاة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في البلاد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأكدت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة نشرتها اليوم، أن العدد الإجمالي للمصابين بكورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 21 ألفًا و982 شخصًا، فيما وصل العدد الإجمالي للمتوفين جراء المرض في البلاد إلى 785 شخصًا.

 

وأضافت الصحة البرتغالية، إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى ألف و143 شخصًا، بعد تسجيل 226 حالة شفاء جديدة، وفقًا لما ذكرته قناة “ اليوم” الروسية.

المشرق نيوز

مواضيع متعلقة
كورونا في روسيا: قليل من الوفيات وكثير من الأقاويل

كورونا في روسيا: قليل من الوفيات وكثير من الأقاويل

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

روسيا وأمريكا: رسائل عسكرية متبادلة؟

روسيا وأمريكا: رسائل عسكرية متبادلة؟

تغطية مباشرة.. روسيا تحتفل بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية

تغطية مباشرة.. روسيا تحتفل بالذكرى الـ 75 للنصر على النازية

شبكة عيون الإخبارية