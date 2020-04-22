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مأكولات بحرية مجانًا للطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي في أبو خليفة

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مأكولات بحرية مجانًا للطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي في أبو خليفة مأكولات بحرية مجانًا للطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي في أبو خليفة

قدم مالك أحد مطاعم الأسماك بالإسماعيلية، 250 وجبة بالمجان للعاملين بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحي في مبادرة منه لدعم الكوادر الطبية ضد وباء .

وقال مالك المطعم، إن المبادرة جاءت منه بعد شكوى الأطباء من عدم وجود مطاعم قريبة منهم وبعد المسافة عن دليفري المطاعم، ومضيفًا “قررت أني أجيب لهم الأكل لغاية المستشفى مجانا وكمان عملنا لهم تخفيض 25% على جميع المأكولات البحرية والبيتزا”.

وطالب مالك المطعم، زملاءه من أصحاب المطاعم على جميع مستوى الجمهورية، بضرورة توجههم للمستشفيات وتوفير الدعم اللازم لهم من الأطعمة.

IMG 20200422 232333 300x197 - مأكولات بحرية مجانًا للطاقم الطبي بمستشفى الحجر الصحي في أبو خليفة

المشرق نيوز

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