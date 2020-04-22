تنفيذ 773 حكمًا قضائيًا في أسوان

شن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن أسوان، بالتنسيق مع فرع الأمن العام، اليوم الأربعاء، حملة تفتيشية موسعة لتنفيذ عددًا من الأحكام القضائية المختلفة، وذلك بناءً على تعليمات اللواء هشام فاروق مدير الأمن، وتحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائي.

واستهدفت الحملة ضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام والخارجين على القانون في مراكز وقرى المحافظة.

وأسفرت نتائج الحملة عن تنفيذ 773 حكمًا قضائيًا إذ تنوع مابين تنفيذ 142 حكم حبس جزئي و36 حكم حبس مستأنف و424 أحكام غرامات و166 أحكام المخالفات.

وتحررت المحاضر اللازمة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، وتولت النيابة تحقيقاتها تجاههم، ذلك في إطار خطة مديرية أمن أسوان بتكثيف الوجود الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية، فضلًا عن مكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والحد من تعاطي المواد المخدرة أو الإتجار فيها.