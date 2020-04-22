تمديد الإغلاق باستثناء المرافق الحيوية في البحرين إلى 7 مايو المقبل

صرحت السلطات البحرينية، في تصريح لها، عن تمديد الإغلاق بإستثناء المرافق الحيوية إلى 7 مايو المقبل، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدًا من التفاصيل.

وأكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، في وقت سابق، إن معظم دول العالم لاتزال في المراحل الأولى من الوباء ولايزال الطريق طويلاً.

وتابع جبريسوس: “سنشهد المزيد من الإصابات والوفيات، إذا سيبقى هذا الفيروس معنا فترة طويلة”، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.