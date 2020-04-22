السلطات السودانية تقر تعديلات على قانون تفكيك نظام الإنقاذ

صرح وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح في تصريح له، إن اجتماعًا مشتركًا لمجلسي السيادة والوزراء، عقد اليوم، وأجرى بعض التعديلات على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو.

وأكد صالح في تصريحات صحفية عقب اجتماع المجلسين، “اللذين يتوليان سلطة التشريع مؤقتا”، إلى أن الأجتماع أشاد بالدور الذي تضطلع به لجنة إزالة التمكين في هذه المرحلة.

وأضاف الوزير السوداني، أن الاجتماع المشترك ناقش عددًا من مشروعات القوانين وأجاز بعضها، ومنها تعديل مشروع قانون الجمارك لسنة 2020، لتغليظ العقوبات وإلغاء مادة التسويات، وإلغاء سلطة التسويات الممنوحة للنائب العام.

وتابع، تعديل قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقضى التعديل بتغليظ العقوبات في هذا الصدد، إضافة إلى مشروع قانون بإلغاء قوانين الدعوة والأوقاف بالولايات، وإلغاء المجلس القومي للذكر والذاكرين، وأيلولة ممتلكات المجالس الملغاة إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.