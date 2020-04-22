تكوين لجان لمتابعة أوضاع السودانيين العالقين بمصر

أعلن القائم بالأعمال بالإنابة بالسفارة السودانية في القاهرة، عن قرارًا قضي بموجبه تكوين خمس لجان من العاملين بالسفارة لمتابعة أوضاع العالقين الذين جري إسكانهم وصرف إعانات لهم في خمس مناطق بأرض اللواء ووسط البلد وفيصل ومنطقة عابدين والمهندسين.

وأكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية “سونا”: تقوم هذه اللجان بعمل تقارير يومية عن أوضاع العالقين من سكن وإعاشة وعلاج وأيضا يجري توزيع مواد غذائية كل أسبوع ومبلغ خمسين جنيه لتوفير الخبز لمدة أسبوع للفرد.

وتبين أن المتابعة العلاج والحالة الصحية تشمل الجميع إذا يجري تحويل عدد من المرضى للمستشفيات المختلفة بالقاهرة عبر الملحقية الطبية بالسفارة وأيضًا هنالك اتفاق مع الهلال الأحمر المصري لمتابعة وعلاج بعض الحالات للعالقين.