إصابة 12 عسكريًا في مالي إثر انفجار عبوة ناسفة شمال البلاد

صرح الجيش المالي، اليوم في تصريح له، عن إصابة 12 عسكريًا أثر انفجار عبوة ناسفة، وذكرت وكالة الأنباء المالية الرسمية أن سيارة للجيش تعرضت لإنفجار أثر مرورها على عبوة ناسفها زرعها مجهولون شمال البلاد مما أسفر عن إصابة 12 عسكريًا وذلك بين منطقتي تانال وديبيري في محافظة موبتي.

وأكد الجيش المالي، الأسبوع الماضي، أن 3 إرهابيين قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن في وسط شمال البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”.

وتبين إصابة ستة جنود من الجيش المالي، في وقت سابق، إثر تعرضهم لهجوم من الجماعات الإرهابية، في منطقة “اديانجورو” وسط مالي، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.