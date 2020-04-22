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“تموين الفيوم” تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم

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“تموين الفيوم” تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم “تموين الفيوم” تعلن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان الكريم

أعلن المهندس سيد حرزالله مدير مديرية تموين الفيوم، اليوم الاربعاء، استعدادات بخطة رقابيه محكمه على كافه الأسواق، وغرف عمليات مركزيه بالمديرية، وغرف عمليات فرعيه بإدارات التموين، ذلك لتلقى أي شكاوى وحلها على الفور.

واكد مدير المديرية تموين الفيوم، على توفير السلع التموينية لدى تجار التموين، وفروع جمعيتي وتوافر جميع السلع الغذائية الأساسية لإستقبال شهر رمضان الكريم لعام 1441هـ.

وأشار مدير المديرية، إلى إقامة 23 معرض “أهلا رمضان” لتوفير وبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بكافة مراكز المحافظة، ذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالفيوم.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية