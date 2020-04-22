تكريم المدارس الفائزة في مشروع “العلم قوة” بالفيوم

كرم محمد عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اليوم الأربعاء، المدارس الفائزة في مشروع مدارس العلم قوة في مكتبه بالمديرية.

وجاء ذلك التكريم للمدارس التى شاركت في مسابقة فعالية المدارس في استمرارية تطبيق أنشطة مشروع مدارس العلم قوة الذي جرى تنفيذه على مدى 3 سنوات، وذلك برعاية جمعية الطريق للتنمية، برئاسة المهندسة هايدي سمير، بالتعاون مع إدارة المشاركة المجتمعية بالمديرية.

وشارك في المسابقة 27 مدرسة من جميع الإدارات فاز منها 4 مدارس ابتدائية حصلت على المركز الأول وجرى تكريمها مديرية التربية والتعليم.

ويشار إلى ان المدارس الفائزة هي مدرسة شهداء الصوافنة الابتدائية مركز أول إدارة إطسا التعليمية، ومدرسة عزبة الخطيب الابتدائية مركز أول إدارة غرب ومدرسة مجمع بيهمو الابتدائية إدارة سنورس ومدرسة محمود السيد الابتدائية إدارة شرق.

وشارك في التقييم لجنة من قبل المديرية شملت كلًا من وحدة دمج التكنولوجيا وإدارة التعلم النشط وإدارة المشاركة المجتمعية ومندوب من جمعية الطريق للتنمية.

وقدم وكيل تعليم الفيوم، الشكر للمدارس المشاركة وحثهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة العملية التعليمية.