نيوجيرسي تسجل 314 حالة وفاة بكورونا

صرحت ولاية نيوجيرسي الأمريكية اليوم، عن تسجيل 314 حالة وفاة و3 آلاف و551 إصابة جديدة بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19“خلال 24 ساعة، وفقًا لما ذكرته قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدًا من التفاصيل.

وكتب حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل ميرفي، في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” في وقت سابق، إن “هذه هي واحدة من أكبر المآسي التي تعرضت لها الولاية على الإطلاق، وينبغي أن تكون ذكراها ماثلة أمام أعيننا باستمرار”، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وتبين أن نيوجيرسي المحاذية مباشرة لمدينة نيويورك التي هي بؤرة تركز الإصابات بكورونا بالولايات المتحدة، واحدة من أكثر الولايات تضررًا بالوباء.