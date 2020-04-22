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تطهير المنشآت العامة والحكومية بقرية “بهي الدين” في سيوة

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تطهير المنشآت العامة والحكومية بقرية “بهي الدين” في سيوة تطهير المنشآت العامة والحكومية بقرية “بهي الدين” في سيوة

قال اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، إنه جرى تنفيذ حملة موسعة بقرية بهي الدين، إذ شملت رش وتطهير الشوارع والأرصفة والمباني والمنشآت العامة والحكومية وسيارات المواطنين وكذلك الرش الضبابي لجميع مناطق القرية.

وأكد رئيس المدينة، أن الحملة جاءت تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشأن تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من ، وتكثيف الجهود في أعمال الرش والتطهير للشوارع والأرصفة وواجهات المحلات والمباني والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المراكز والمدن.

وأوضح “الحصيوي” أنه شارك في الحملة معدات وسيارات وأفراد مجلس المدينة وإدارة الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإدارة الصحية والطب الوقائى، كما شملت الأعمال رش وتطهير سيارات ومركبات أهالي القرية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين في جميع أنحاء الوطن.

IMG 20200422 223054 300x228 - تطهير المنشآت العامة والحكومية بقرية

المشرق نيوز

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