“فودة” يهنئ أهالي جنوب سيناء بشهر رمضان المبارك

هنأ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، القيادات الشعبية والتنفيذية والقيادات الأمنية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء، ومواطني المحافظة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأصدر محافظ جنوب سيناء، بيانًا اليوم الأربعاء، هنأ فيه جميع القيادات ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء والمواطنين بشهر رمضان المعظم وداعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر جيشًا وشعبًا وقيادة.

وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أعلنت مساء اليوم، أن يومَ الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا، هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.