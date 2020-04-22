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مسؤولة باكستانية: رئيس الوزراء غير مصاب بكورونا

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مسؤولة باكستانية: رئيس الوزراء غير مصاب بكورونا مسؤولة باكستانية: رئيس الوزراء غير مصاب بكورونا

صرحت المساعدة الخاصة لرئيس الوزراء الباكستاني لشؤون الإعلام الدكتورة فردوس أعوان، اليوم في تصريح لها، إن نتائج الفحص الطبي الذي أجري لعمران خان أثبتت أنه غير مصاب بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19“، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء الباكستاني لشؤون وباء كورونا الدكتور فيصل سلطان، أمس الثلاثاء، بأن خان وافق على إجراء الفحص الطبي الخاص للكشف عن الإصابة بكورونا المستجد، وذلك بناء على نصيحة خبراء طبيين، بسبب لقائه قبل أيام في مكتبه بشخص ثبتت إصابته بالوباء.

 

وأضاف سلطان، أنه جري أخذ عينة دم من عمران خان لإجراء الفحص اللازم الخاص بالإصابة بكورونا المستجد.

المشرق نيوز

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