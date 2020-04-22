محافظ كفرالشيخ يتابع حملات التطهير والتعقيم للوقاية من كورونا

تابع اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، استمرار حملات التطهير والتعقيم بمراكز ومدن المحافظة، ذلك للوقاية من فيروس كورونا، ومشددًا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة، لمنع أي تجمعات.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يجرى تنفيذ حملات تطهير وتعقيم موسعة لكافة المباني والمنشآت العامة والشوارع والميادين الرئيسية بالمحافظة، وكذلك استمرار أعمال التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والحيوية بمختلف المراكز والقري، وذلك في إطار تنفيذ خطة جهود المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد “COVID-19” والحد من انتشاره.

وأوضح المحافظ، أنه جرى تطهير وتعقيم بعض قرى ومدن ومراكز المحافظة التي تتضمن مدينة ” مطوبس، دسوق، الرياض، وكذلك قرى ” الحصفة، أبو دنيا، بني بكار، عزبة سلاّم، الزعفران “، بالإضافة إلى خط الساحل، ومشيرًا إلى استمرار توعية المواطنين بالإجراءات الصحية السليمة، للوقاية من الفيروس وتنظيم حركة المواطنين في أماكن تلقي الخدمات العامة كالبنوك ومكاتب البريد والمخابز ومكاتب التأمينات وماكينات الصراف الآلي، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.