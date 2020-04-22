فلسطين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

صرح المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء في تصريح له، إنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) منذ البيان الصباحي وحتى الآن.

وأكد ملحم، خلال بيان حول مستجدات فيروس كورونا في فلسطين نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن ألف عينة قيد الفحص وننتظر صدور نتائجها، وهي عينات عشوائية وأخرى لمخالطين من كافة أنحاء الوطن.

وأضاف أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن، خلال لقائه رؤساء الاتحادات والنقابات، أن فلسطين تستطيع إجراء 4000 فحص يوميًا، بعد أن بدأنا بإجراء 394 فحصًا باليوم، منذ بدأت أزمة كورونا في البلاد”.