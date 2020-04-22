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تعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية في رمضان بالوادي الجديد

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تعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية في رمضان بالوادي الجديد تعديل مواعيد العمل بالمصالح الحكومية في رمضان بالوادي الجديد

قرر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، بتعديل مواقيت العمل الرسمية بجميع المصالح الحكومية الواقعة بنطاق المحافظة، لتبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الأسرية ذلك خلال أيام شهر رمضان المبارك، على أن يجري العمل بنفس القواعد السابقة الخاصة بتخفيض العمالة لحين صدور تعليمات اخري، وذلك ابتداءً من أول أيام رمضان المعظم.

وقال محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي، إن القرار يأتي ضمن حزمة القرارات الاحترازية ضد ، وكذلك حرصًا على الموظفين والمواطنين من حرارة الشمس.

المشرق نيوز

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