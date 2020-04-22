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محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ قرار حظر التجوال لليوم التاسع والعشرين

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محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ قرار حظر التجوال لليوم التاسع والعشرين محافظ كفرالشيخ يتابع تنفيذ قرار حظر التجوال لليوم التاسع والعشرين

أهاب اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأربعاء، بالمواطنين بالالتزام بتنفيذ قرار حظر التجوال لليوم التاسع والعشرين على التوالي، ذلك منذ الساعة الـ 8 مساءً حتى الساعة الـ 6 صباحًا في كافة مراكز ومدن المحافظة.

وتابع محافظ كفر الشيخ، إنه على يقين من تجاوب أبناء المحافظة مع إجراءات الحظر لتنفيذها والتلاحم مع جهود رجال القوات المسلحة والشرطة والأجهزة التنفيذية، بهدف مُحاصرة انتشار ڤيروس كورونا المستجد، للحفاظ على الأمن والصحة العامة للمواطنين، ومشددًا أنه سوف تتخذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف “نور الدين” أن ذلك ياتي إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمجابهة المستجد.

المشرق نيوز

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