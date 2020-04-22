تسليم 50 منزلاً للأسر الأكثر احتياجًا بزفتى وكفر الزيات بالغربية

أشادت أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية ، اليوم الأربعاء، بتسليم 50 منزلاً للأسر الأكثر احتياجًا بقريتى حانوت بزفتى، وكفور بلشاى بمركز كفر الزيات بالغربية، وذلك بعد إعادة تطويرها ب 2 مليون و500 ألف جنيه، وذلك تحت رعاية طارق رحمى، محافظ الغربية، والتنسيق مع صندوق تحيا مصر، وجمعية الأورمان.
وذكرت “النادرى”، أن المنازل تمثلت بواقع 25 منزلاً بقرية كفور بلشاى بكفر الزيات، و25 منزلاً بقرية حانوت بزفتى.
وأشارت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، إلي إشتمال أعمال تأهيل المنازل على تعلية الأسقف، والمحارة، وتركيب سيراميك والرخام، والنجارة، والسباكة، والكهرباء، وأعمال النقاشة والدهانات، والتشطيب الكامل للمنازل.