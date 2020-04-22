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تسليم 50 منزلاً للأسر الأكثر احتياجًا بزفتى وكفر الزيات بالغربية

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تسليم 50 منزلاً للأسر الأكثر احتياجًا بزفتى وكفر الزيات بالغربية تسليم 50 منزلاً للأسر الأكثر احتياجًا بزفتى وكفر الزيات بالغربية

أشادت أمانى النادرى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية ، اليوم الأربعاء، بتسليم 50 منزلاً للأسر الأكثر احتياجًا بقريتى حانوت بزفتى، وكفور بلشاى بمركز كفر الزيات بالغربية، وذلك بعد إعادة تطويرها ب 2 مليون و500 ألف جنيه، وذلك تحت رعاية طارق رحمى، محافظ الغربية، والتنسيق مع صندوق تحيا ، وجمعية الأورمان. ‎

وذكرت “النادرى”، أن المنازل تمثلت بواقع 25 منزلاً بقرية كفور بلشاى بكفر الزيات، و25 منزلاً بقرية حانوت بزفتى.

‎وأشارت وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالغربية، إلي إشتمال أعمال تأهيل المنازل على تعلية الأسقف، والمحارة، وتركيب سيراميك والرخام، والنجارة، والسباكة، والكهرباء، وأعمال النقاشة والدهانات، والتشطيب الكامل للمنازل.

93646437 237797687426442 5453635977950003200 n 300x225 - تسليم 50 منزلاً للأسر الأكثر احتياجًا بزفتى وكفر الزيات بالغربية

المشرق نيوز

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