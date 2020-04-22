“مستقبل وطن” يوزع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بالبحر الأحمر

واصل حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، اليوم الأربعاء، جهوده في دعم الأسر التي تأثرت من الإجراءات الاحترازية والوقائية لانتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بتوزيع كراتين مواد غذائية على القرى الفقيرة بالمحافظة، والتى أضر أهلها من ازمة الوباء العالمى، وذلك ايمانًا بدور الحزب في المشاركة المجتمعية.

وقال أحمد الدقاق أمين التنظيم بالمحافظة، إنه جرى توزيع 5 ألاف كرتونة مواد غذائية، على القرى الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة في 4 مدن بالبحر الأحمر، الذين جرى حصرهم بدقة شديدة ليجرى توزيع الكراتين على المنازل في محاولة لادخال البهجه والسرور على اهالى القرى ضمن المرحلة الاولي من المساعدات، للتخفيف عن المواطنين ومساندتهم.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين وللتخفيف عنهم، وذلك في إطار مبادرة “حياة كريمة”.