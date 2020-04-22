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محافظ الغربية يتابع انتظام صرف المرتبات والمعاشات للمواطنين

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محافظ الغربية يتابع انتظام صرف المرتبات والمعاشات للمواطنين محافظ الغربية يتابع انتظام صرف المرتبات والمعاشات للمواطنين

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأربعاء، انتظام صرف المرتبات لشهر أبريل الجاري للمواطنين بمكاتب البريد والبنوك، ومشيرًا إلى انتهاء صرف معاش “تكافل” بواقع 49.100 مستفيد.

وشدد محافظ الغربية، خلال تفقده للبنك الأهلي وبنك وبنك القاهرة بمدينة كفر الزيات، على اللواء ممدوح هجرس رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، والدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفر الزيات، بضرورة تجنب أى تزاحم بين المواطنين وذلك حرصًا على سلامتهم، وكذلك الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة، لمواجهة انتشار عدوى المستجد.

وذكر أن في مدينة طنطا، وجه رئيس حي أول وثان طنطا، برفع الإشغالات الموجودة ورفع القمامة أولًا بأول حفاظًا على صحة المواطنين، والتنبيه بمنع أي تجمعات في شهر رمضان المقبل لموائد الإفطار أو غيرها.

المشرق نيوز

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