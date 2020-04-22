وزير التعليم: دور ثاني لمن يتخلف عن امتحان نهاية العام لطلاب ثانوي

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الأربعاء، عن القرارات النهائية بشأن امتحانات نهاية العام للصفين الأول والثاني الثانوي.

وجاءت التفاصيل، كالتالي:

الامتحانات الإلكترونية السنة الدراسية أولى ثانوي، وثانية ثانوي.

وقرار الوزارة :أداء الامتحانات الإلكترونية من المنزل حسب الجدول المعلن.

الحل القانوني البديل عن الدخول للاختبار: دور ثانٍ قبل بدء العام الجديد.

تنطلق امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي في الفترة من 29 أبريل حتى 20 مايو 2020، على أن تكون امتحانات الصف الثاني الثانوي في الفترة من 30 أبريل حتى 17 مايو 2020.

وسيجرى إتاحة الامتحانات للطلاب بمنازلهم وعلى التابلت في الفترة الزمنية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا وفقًا للجدول.

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) على التابلت ومن المنزل، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيجرى تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.