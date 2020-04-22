دار الإفتاء تهنئ الرئيس بحلول شهر رمضان المبارك

تمكنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، من استطلاع هلالَ شهرِ رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الأربعاء، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وقد تحقَّقَ لدى الدار شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر رمضان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ.

وأعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن يومَ الخميس الموافق الثالث والعشرين من شهر إبريل لعام ألفين وعشرين ميلاديًّا هو المتمم لشهر شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، وأن يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.