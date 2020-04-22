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الصحة كنز حافظ عليها.. أسباب ارتفاع الضغط

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الصحة كنز حافظ عليها.. أسباب ارتفاع الضغط الصحة كنز حافظ عليها.. أسباب ارتفاع الضغط

يؤثر الضغط المرتفع على الشخص بطريقة سلبية لذا من الضروري التعرف عليها للحفاظ على صحتك،و من هذه الأسباب:

السمنة و زيادة الوزن.

عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.

التدخين،فإنه يدمر الجدار المبطن للأوية الدموية بجانب ارتفاع ضغط الدم.

الإكثار من تناول الوجبات السريعة،  و الأطعمة الزائدة بالملح مما يحتفظ بكمية كبيرة من السوائل فيسبب رفع الضغط.

عدم الإهتمام و التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم و فيتامين د.

التعرض للقلق و الضغوط العالية و التوتر.

الإصابة بأمراض الكلى و السكري.

انقطاع التنفس المفاجىء خلال فترة النوم.

المشرق نيوز

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