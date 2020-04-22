الصحة كنز حافظ عليها.. أسباب ارتفاع الضغط

يؤثر الضغط المرتفع على الشخص بطريقة سلبية لذا من الضروري التعرف عليها للحفاظ على صحتك،و من هذه الأسباب:
السمنة و زيادة الوزن.
عدم ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
التدخين،فإنه يدمر الجدار المبطن للأوية الدموية بجانب ارتفاع ضغط الدم.
الإكثار من تناول الوجبات السريعة، و الأطعمة الزائدة بالملح مما يحتفظ بكمية كبيرة من السوائل فيسبب رفع الضغط.
عدم الإهتمام و التقليل من تناول الأطعمة التي تحتوي على البوتاسيوم و فيتامين د.
التعرض للقلق و الضغوط العالية و التوتر.
الإصابة بأمراض الكلى و السكري.
انقطاع التنفس المفاجىء خلال فترة النوم.