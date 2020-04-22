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وصفات طبيعية للحصول على شعر لامع

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وصفات طبيعية للحصول على شعر لامع وصفات طبيعية للحصول على شعر لامع

يحتوي الشعر الصحي على زيوت طبيعية تحافظ على رطوبته ولمعانه، ولكن تضرر الطبقة التي تقوم بذلك يجعل الشعر باهتًا وجافًا، وسوف نستعرض فيما يلي مجموعة وصفات ستساعدك

1_زيت جوز الهند

للحصول على شعر لامع وناعم عليك القيام بتزويد شعرك بالزيوت اللازمة، فزيت جوز الهند يعد من أفضل الزيوت التي تساعد في الحفاظ على رطوبة ونعومة الشعر وحمايته.

طريقة الاستعمال

هذه هي طريقة عمل قناع زيت جوز الهند لتطويل الشعر:
ضعي زيت جوز الهند الدافئ على شعرك من الجذور حتى الأطراف.

دلكي شعرك لعدة دقائق قبل وضع قبعة الاستحمام لمدة 30 دقيقة.

اغسلي شعرك بالماء من ثم استخدمي الشامبو والبلسم المعتاد.

بالإمكان استبدال زيت جوز الهند بزيت الزيتون أو زيت اللوز مع اتباع ذات الخطوات.

2_خل التفاح

يعد خل التفاح بلسمًا رائعًا للشعر، فهو يعمل على تنعيمه وإعطائه اللمعان والرطوبة اللازمين كما ويساعد في محاربة القشرة والحكة في فروة الرأس.

طريقة الاستعمال

هذه هي طريقة استعمال خل التفاح لتطويل الشعر:

قومي بمزج كمية متساوية من خل التفاح والماء.

ضعي المزيج على رأسك أثناء الاستحمام وبعد استخدام الشامبو ودلكي فروة رأسك قليلًا.

اغسلي المزيج بماء بارد بعد عدة دقائق من وضعه.

المشرق نيوز

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